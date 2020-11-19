ЄС розширить санкції проти Білорусі на компанії та підприємців

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Білорусі. Нові заходи будуть спрямовані на різні державні структури, а також компанії та підприємства.

Про це заявив Верховний представник ЄС з питань дипломатії й зовнішньої політики Жозеп Боррель на прес-конференції.

Він зазначив, що на онлайн-нараді з міністрами закордонних справ країн Євросоюзу були узгоджені санкції щодо Білорусі.

"Крім фізичних осіб, санкції будуть введені проти державних структур, компаній і підприємців", - сказав Боррель.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що у відповідь на санкції Мінськ може переглянути програми співробітництва з Європейським союзом з цілого ряду напрямів. Зокрема може бути переглянута співпраця у сфері енергетики.

6 листопада Євросоюз ввів санкції проти Лукашенка і 14 білоруських чиновників, серед яких син невизнаного білоруського президента.

Як повідомляло РБК-Україна, в той же день санкції проти Білорусі ввела Канада. В канадський санкційний список потрапили 13 чиновників білоруського режиму.