UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ЕС расширил санкции за российские выборы в оккупированном Крыму

Автор: Мария Кучерявец

Министры иностранных дел ЕС расширили список санкций против лиц, причастных к проведению выборов в Госдуму РФ во временно оккупированном Крыму. В перечень добавили еще 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Министры иностранных дел ЕС утвердили решение о заморозке активов и запрете въезда для еще 5 человек за подрыв территориальной целостности Украины. Указанные пять человек избирались или способствовали проведению выборов в Госдуму РФ в Крыму в 2021 году", - написал журналист.

Напомним, ранее уже стало известно, что в Европейском союзе решили расширить санкции против России за оккупацию Крыма.

Вместе с тем ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКрымСанкции против РоссииОккупированные территории