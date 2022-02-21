ЕС расширил санкции за российские выборы в оккупированном Крыму

Министры иностранных дел ЕС расширили список санкций против лиц, причастных к проведению выборов в Госдуму РФ во временно оккупированном Крыму. В перечень добавили еще 5 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
"Министры иностранных дел ЕС утвердили решение о заморозке активов и запрете въезда для еще 5 человек за подрыв территориальной целостности Украины. Указанные пять человек избирались или способствовали проведению выборов в Госдуму РФ в Крыму в 2021 году", - написал журналист.
Напомним, ранее уже стало известно, что в Европейском союзе решили расширить санкции против России за оккупацию Крыма.
Вместе с тем ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России.