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ЄС розширив санкції за російські вибори в окупованому Криму

Автор: Марія Кучерявець

Міністри закордонних справ ЄС розширили список санкцій проти осіб, причетних до проведення виборів у Держдуму РФ у тимчасово окупованому Криму. До переліку додали ще 5 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Міністри закордонних справ ЄС затвердили рішення про замороження активів та заборону в’їзду для ще 5 осіб за підрив територіальної цілісності України. Зазначені п’ятеро осіб обиралися або сприяли проведенню виборів до Держдуми РФ у Криму в 2021 році", - написав журналіст.

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що в Європейському союзі вирішили розширити санкції проти Росії за окупацію Криму.

Разом з тим ЄС ще на півроку продовжив економічні санкції проти Росії.

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Російська ФедераціяКримСанкції проти РосіїОкуповані території