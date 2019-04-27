В ЕС раскритиковали США за решение по договору об оружии

Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)

В ЕС считают, что это может подорвать стабильность в мире

Евросоюз сожалеет, что США отказались ратифицировать Международный договор о торговле оружием, что поощряет нелегальный трафик оружия, а также может подорвать стабильность в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя внешнеполитической службы ЕС.

В заявлении сказано, что ЕС намерен далее призывать все страны, в особенности ключевых экспортеров и импортеров оружия, присоединиться к этому договору как можно скорее.

"Нерегулируемая торговля оружием причиняет огромные страдания людям во многих частях света, подпитывая военные конфликты, терроризм и организованную преступность. Стрелковое оружие является причиной гибели до полумиллиона человек ежегодно, не говоря о жертвах других видов обычных вооружений", - сказано в заявлении.

Также в ЕС считают, что решение США отозвать свою подпись не будет способствовать прозрачности мировой торговли оружием, пересечению контрабанды и распространению обычных вооружений.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием. Трамп заявил, что в ближайшее время Организация Объединенных Наций получит официальное уведомление о выходе.