ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ЕС раскритиковали США за решение по договору об оружии

Новости » Политика    27.04.2019 - 22:23
В ЕС раскритиковали США за решение по договору об оружии
Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)

В ЕС считают, что это может подорвать стабильность в мире

Евросоюз сожалеет, что США отказались ратифицировать Международный договор о торговле оружием, что поощряет нелегальный трафик оружия, а также может подорвать стабильность в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя внешнеполитической службы ЕС.

В заявлении сказано, что ЕС намерен далее призывать все страны, в особенности ключевых экспортеров и импортеров оружия, присоединиться к этому договору как можно скорее.

"Нерегулируемая торговля оружием причиняет огромные страдания людям во многих частях света, подпитывая военные конфликты, терроризм и организованную преступность. Стрелковое оружие является причиной гибели до полумиллиона человек ежегодно, не говоря о жертвах других видов обычных вооружений", - сказано в заявлении.

Также в ЕС считают, что решение США отозвать свою подпись не будет способствовать прозрачности мировой торговли оружием, пересечению контрабанды и распространению обычных вооружений.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием. Трамп заявил, что в ближайшее время Организация Объединенных Наций получит официальное уведомление о выходе.

В Германии прокомментировали решение Трампа о выходе с договора о торговле оружием Генсек ООН раскритиковал Трампа за решение по договору об оружии
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины ЕвросоюзоружиеДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь