В ЄС розкритикували США за рішення за договором про зброю

Ілюстративне фото (twitter.com/EU_Commission)

В ЄС вважають, що це може підірвати стабільність у світі

Євросоюз шкодує, що США відмовилися ратифікувати Міжнародний договір про торгівлю зброєю, що заохочує нелегальний трафік зброї, а також може підірвати стабільність у світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заявление офіційного представника зовнішньополітичної служби ЄС.

У заяві сказано, що ЄС має намір далі закликати всі країни, особливо ключових експортерів та імпортерів зброї, приєднатися до цього договору як можна швидше.

"Нерегульована торгівля зброєю заподіює величезні страждання людям у багатьох частинах світу, підживлюючи військові конфлікти, тероризм і організовану злочинність. Стрілецька зброя є причиною загибелі близько півмільйона людей щорічно, не кажучи про жертви інших видів звичайних озброєнь", - сказано в заяві.

Також у ЄС вважають, що рішення США відкликати свій підпис не сприятиме прозорості світової торгівлі зброєю, перетинанню контрабанди та розповсюдження звичайних озброєнь.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп заявив про вихід з міжнародного договору про торгівлю зброєю. Трамп заявив, що найближчим часом Організація Об'єднаних Націй отримає офіційне повідомлення про вихід.