В ЕС раскритиковали действия Украины на рынке электроэнергии, - посол

По его словам, ЕС предлагает доступные инструменты, но возникают вопросы, есть ли научный потенциал и кадровые резервы, чтобы умело ими пользоваться.

"В ЕС считают, что в Украине пока сделано недостаточно для защиты национальной безопасности, ценообразования, потенциальных цен на электроэнергию, потому что, к сожалению, нас разочаровывает давление", - заявил он.

Средства в энергетическом секторе Украины тратятся неэффективно и нынешняя ситуация с карбоновыми выбросами от производителей негативно сказывается на экономике Евросоюза, сообщил он.

"Мне нелегко говорить об этом публично, поскольку энергетика - это внутренний процесс, но он не должен негативно влиять на внешних игроков. Мы говорим не о евроцентах, которыми измеряются потери от карбоновых выбросов, а мы говорим о негативных последствиях, которые измеряются в миллиардах евро для Европейского Союза", - сказал он.