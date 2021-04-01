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ЕС раскритиковал Россию за очередную призывную кампанию в Крыму

Автор: Дмитрий Левицкий

Российская Федерация сегодня начала очередную незаконную призывную кампанию в оккупированном Крыму. Евросоюз назвал это нарушением международного гуманитарного права.

Об этом заявил пресс-секретарь Европейской службы внешних дел.

"Это еще одно нарушение международного гуманитарного права. Россия связана нормами международного права и обязана обеспечить защиту прав человека на полуострове", - подчеркнули в ЕС.

В Евросоюзе призвали Россию прекратить все нарушения международного права на территории Крыма, а также напомнили, что не признают его оккупации.

"ЕС твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - заявил пресс-секретарь службы ЕС.

Напомним, недавно США опубликовали доклад о ситуации с правами человека в Крыму. В документе говорится о том, что Россия использует уклонение от военного призыва для преследования крымчан.

Добавим, в январе 2021 года правозащитники зафиксировали 13 новых приговоров в отношении жителей Крыма за уклонение от воинской службы в российской армии.

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Новости Украины ЕвросоюзРоссийская ФедерацияКрымПризыв в армию
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