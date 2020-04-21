ЕС раскритиковал реакцию США на пандемию коронавируса

Борель считает, что обвинения ВОЗ и Китая являются неправильной реакцией со стороны США
Высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель отреагировал с критикой на реакцию США относительно коронавируса, которая привела к серьезным последствиям в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Euobserver.
Как он отметил, власти США не были готовы реагировать на распространение пандемии коронавируса, что проявляет их слабость. По его словам, именно поэтому в стране такие последствия от болезни.
Также он добавил, что обвинения Китая и "личные атаки" Трампа на Всемирную организацию здравоохранения являются неправильной реакцией в этой ситуации.
"Это не тот способ, когда нужно реагировать на возможные проблемы в крупных международных организациях, и сейчас не время делать это",- сказал Боррель во время видеоконференции с европарламентариями в Брюсселе.
Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что виновные в распространении коронавируса COVID-19 понесут ответственность, но в первую очередь необходимо сосредоточиться на восстановлении мировой экономики.
Ранее сенатор-республиканец США Марта Максаллі заявила, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус помог Китаю скрывать настоящие данные о распространении коронавируса.