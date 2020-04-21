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ЄС розкритикував реакцію США на пандемію коронавірусу

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 16:01
ЄС розкритикував реакцію США на пандемію коронавірусу
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com european_parliament)

Борель вважає, що звинувачування ВООЗ та Китаю є неправильною реакцією зі сторони США

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував з критикою на реакцію США стосовно коронавірусу, яка призвела до серйозних наслідків в Сполучених Штатах. Про це повідомляє Euobserver.

Як він зазначив, влада США не була готова реагувати на поширення пандемії коронавірусу, що проявляє їхню слабкість. За його словами, саме через це в країні такі наслідки від хвороби.

Також він додав, що звинувачування Китаю та "особисті атаки" Трампа на Всесвітню організацію охорони здоров’я є неправильною реакцією у цій ситуації.

"Це не той спосіб, у який потрібно реагувати на можливі проблеми у великих міжнародних організаціях, і зараз не час робити це",- сказав Боррель під час відеоконференції з європарламентарями у Брюсселі.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявив, що винні в поширенні коронавірусу COVID-19 понесуть відповідальність, але в першу чергу необхідно зосередитися на відновленні світової економіки.

Раніше сенатор-республіканець США Березня Максаллі заявила, що генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреисус допоміг Китаю приховувати справжні дані про поширення коронавірусу.

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