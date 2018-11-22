ЕС раскритиковал пошлины Косова на товары из Сербии

Фото: Федерика Могерини (flickr.com/eeas)

Брюссель считает, что Косово должно немедленно отменить новые пошлины

Евросоюз осуждает решение правительства частично признанного Косова о введении пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

В заявлении говорится, что введение импортных пошлин в размере 100% является явным нарушением Центральноевропейского соглашения о свободной торговле (CEFTA), а также соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Косово.

"Это еще больше усугубляет ситуацию после 10%-ного увеличения пошлин на прошлой неделе. Правительство Косова должно немедленно отозвать эти решения", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Косово ввело 100% пошлину на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Кроме того, косовская сторона пообещала в ближайшее время предпринять дополнительные меры в ответ на "агрессивную кампанию" Сербии.

Отметим, отношения между ними обострились после провала попытки Косова вступить в Интерпол.