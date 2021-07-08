ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЕС раскритиковал давление на издание "Наша Нива" в Беларуси: это не приемлемо

Новина українською →
Брюссель, Четверг 08 июля 2021 19:20
ЕС раскритиковал давление на издание "Наша Нива" в Беларуси: это не приемлемо Фото: Петер Стано, представитель Европейской службы внешних дел (ec.europa.eu)
Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано отреагировал на ситуацию с оппозиционным изданием "Наша Нива" в Беларуси. Стано раскритиковал белорусский режим за давление на независимые СМИ и медиа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Стано в Twitter.

Представитель Евросоюза призвал белорусский режим прекратить оказывать давление на независимые СМИ и журналистов.

"Репрессии против "Нашей Нивы" и других средств массовой информации и журналистов свидетельствуют о продолжении репрессий режима в отношении независимых голосов и полное игнорирование не только свободы выражения взглядов, но и собственных обязательств в ООН и ОБСЕ. Это неприемлемо, плачевно и должно остановиться", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня белорусские силовики пришли с обысками в редакцию "Наша Нива". После этого стало известно о задержании главного редактора издания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Евросоюз СМИ обыск
NEWS
В Украине вспышка "Дельта" штамма возможна уже в июле
В Украине вспышка "Дельта" штамма возможна уже в июле
DAILY
Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать "коммуналка" в Украине
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать "коммуналка" в Украине