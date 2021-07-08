ЕС раскритиковал давление на издание "Наша Нива" в Беларуси: это не приемлемо
Представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано отреагировал на ситуацию с оппозиционным изданием "Наша Нива" в Беларуси. Стано раскритиковал белорусский режим за давление на независимые СМИ и медиа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Стано в Twitter.
Представитель Евросоюза призвал белорусский режим прекратить оказывать давление на независимые СМИ и журналистов.
"Репрессии против "Нашей Нивы" и других средств массовой информации и журналистов свидетельствуют о продолжении репрессий режима в отношении независимых голосов и полное игнорирование не только свободы выражения взглядов, но и собственных обязательств в ООН и ОБСЕ. Это неприемлемо, плачевно и должно остановиться", - подчеркнул он.
Напомним, сегодня белорусские силовики пришли с обысками в редакцию "Наша Нива". После этого стало известно о задержании главного редактора издания.