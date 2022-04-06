ru ua
Ср, 06 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС працює над новими санкціями проти РФ "дуже швидко", але є складнощі, - CNN

Новость на русском →
Брюссель, Середа 06 квітня 2022 16:54
ЄС працює над новими санкціями проти РФ "дуже швидко", але є складнощі, - CNN Фото: Європейський союз погоджує нові санкції проти РФ "дуже швидко" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні в Брюсселі зустрічаються посли країн ЄС, щоб обговорити пропозиція Єврокомісії про нові санкції проти Росії. Дипломати мають намір схвалити пакет обмежень "дуже швидко", але є ряд технічних питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами джерела телеканалу в ЄС, є домовленість прийняти пакет нових санкцій проти Росії дуже швидко. Однак, зазначив він, є багато технічних питань, "оскільки це дуже щільний пакет".

Співрозмовник видання також повідомив, що посли весь день будуть працювати з державами-членами. Очікується, що завтра вони знову зустрінуться і розглянуть деякі коригування з метою якнайшвидшого досягнення угоди.

Нагадаємо, напередодні в ЄС розкрили деталі п'ятого пакета санкцій проти країни-окупанта.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ЄС може ввести новий пакет санкцій проти Росії у найближчі два дні.

Війна Росії проти України триває 42-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Санкції Війна Росії проти України
NEWS
42-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
42-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки