ЄС працює над новими санкціями проти РФ "дуже швидко", але є складнощі, - CNN

Сьогодні в Брюсселі зустрічаються посли країн ЄС, щоб обговорити пропозиція Єврокомісії про нові санкції проти Росії. Дипломати мають намір схвалити пакет обмежень "дуже швидко", але є ряд технічних питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.