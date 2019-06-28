ЕС проведет военные игры для отражения российских кибератак

Европейский союз проведет военные игры для отражения возможных российских кибератак. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что инициатором учений стала Финляндия, которая станет председателем Совета Евросоюза с 1 июля. В частности, министр иностранных дел этой страны Пекка Хаависто заявил, что страна организует учения для подготовки к возможным кибератакам со стороны России и Китая.

Кроме того, Хельсинки полагает, что из-за гибридного характера угроз, с которым столкнулся ЕС, в учениях задействуют министерства финансов и внутренних дел стран-участниц. Отметим, ранее власти Финляндии говорили, что кибербезопасность станет одним из их приоритетов в качестве председателя Совета ЕС.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что в Украине планируют разработать новую Стратегию кибербезопасности.

Ранее также стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил кибератаку, которая отключила компьютерные системы Ирана, используемые для управления запуском ракет.