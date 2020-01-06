ЄС проведе екстрену зустріч глав МЗС через відмову Ірану від ядерної угоди

Ілюстративне фото (csamir.com)

На зустрічі ЄС планує підготувати офіційну відповідь Ірану з приводу відмови від ядерної угоди

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу проведуть у п'ятницю, 10 січня, екстрену зустріч у зв'язку з відмовою Ірану від виконання зобов'язання ядерної угоди. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що зустріч мала розпочатися о 14:00 за центральноєвропейським часом у Брюсселі. На даний момент порядок денний ще не узгоджена, однак одним із найголовніших питань буде підготовка відповіді ЄС Ірану у зв'язку зі зняттям обмежень на збагачення урану.

"Ми повинні бути готові відреагувати на порушення Іраном ядерної угоди", - сказав один з дипломатів ЄС.

При цьому він не виключив, що можливо буде відновлено механізму застосування міжнародних санкцій проти Тегерана.

Нагадаємо, 5 січня Іран заявив про відмову від виконання ядерної угоди. Зокрема, Тегеран відмовляється дотримуватися обмеження по збагаченню урану. При цьому Іран планує надалі продовжувати співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), але відтепер обсяги збагаченого урану будуть залежати від потреб Тегерана.

Також РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп заявив, що у Ірану ніколи не буде ядерної зброї. При цьому він упевнений, що зможе змусити Тегеран переглянути ядерну угоду.