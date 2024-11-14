ЄС проведе в Німеччині військові навчання своїх сил реагування

В Німеччині пройдуть військові навчання ЄС Live Military Exercise (LIVEX). Це вже другі подібні навчання, що пройдуть в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейського Союзу.

В Євросоюзі пояснили, що ці навчання є частиною більш широких навчань MILEX24, які також включають командно-штабні навчання.

"Це важливий крок у реалізації повної оперативної спроможності Потенціалу швидкого розгортання Європейського союзу (EU RDC), одного з ключових досягнень Стратегічного компасу ЄС. Метою RDC ЄС є забезпечення можливості розгортання модульних сил чисельністю до 5000 військовослужбовців для реагування на кризові ситуації за межами кордонів ЄС", - пояснили в ЄС.

Об'єднані багатонаціональні навчання проводитимуться під командуванням Єврокорпусу і командуванням сухопутних військ Німеччини.

LIVEX ґрунтуватиметься на навчаннях "Європейський виклик - 2024" під проводом Німеччини. На цих навчаннях відпрацьовуватиметься розгортання 25-го пакета сил Бойової тактичної групи ЄС за заздалегідь визначеним сценарієм.

У навчаннях EU LIVEX візьмуть участь 15 країн-членів ЄС і понад 1700 військовослужбовців. Метою навчань є перевірка оперативної сумісності при плануванні і проведенні спільної операції на всіх рівнях: