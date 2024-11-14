ЕС проведет в Германии военные учения своих сил реагирования

В Германии пройдут военные учения ЕС Live Military Exercise (LIVEX). Это уже вторые подобные учения, которые пройдут в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского Союза.

В Евросоюзе объяснили, что эти учения являются частью более широких учений MILEX24, которые также включают в себя командно-штабные учения.

"Это важный шаг в реализации полной оперативной способности Потенциала быстрого развертывания Европейского союза (EU RDC), одного из ключевых достижений Стратегического компаса ЕС. Целью RDC ЕС является обеспечение возможности развертывания модульных сил численностью до 5000 военнослужащих для реагирования на кризисные ситуации за пределами границ", - объяснили в ЕС.

Объединенные многонациональные учения будут проводиться под командованием Еврокорпуса и командованием сухопутных войск Германии.

LIVEX будет основываться на учениях "Европейский вызов-2024" под руководством Германии. На этих учениях будет отрабатываться развертывание 25-го пакета сил Боевой тактической группы ЕС по заранее определенному сценарию.

В учениях EU LIVEX примут участие 15 стран-членов ЕС и более 1700 военнослужащих. Целью учений является проверка оперативной совместимости при планировании и проведении совместной операции на всех уровнях: