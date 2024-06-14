ua en ru
Сб, 15 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС хоче протягом 2025 року зрівнятися з Росією в кількості боєприпасів, - єврокомісар

П'ятниця 14 червня 2024 23:39
UA EN RU
ЄС хоче протягом 2025 року зрівнятися з Росією в кількості боєприпасів, - єврокомісар Фото: ЄС хоче зрівнятися з Росією в кількості боєприпасів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Євросоюз прискорив виробництво снарядів, а протягом наступного року зрівнятися з виробничими потужностями Росії.

Про це розповів комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Tribune.

Бретон зазначив, що до кінця поточного року в ЄС планують вийти на рівень 1,7 млн снарядів на рік, а у 2025 році зрівнятися з виробничими потужностями Росії, тобто виготовляти 2,5 млн снарядів на рік.

"Ми прискорили виробництво боєприпасів. У березні 2023 року ми виробляли в Європі 500 тисяч снарядів на рік і вже були кращими у цьому за американців, які виробляли лише 300 тисяч. Але з того часу ми подвоїли цю потужність", - сказав комісар Євросоюзу.

Бретон також повідомив, що на тлі напруженості у відносинах з РФ потрібно збільшити оборонні закупівлі. Він заявив, що Європа повинна продовжувати переозброюватися в найближчі роки.

"Ця потреба поділяється багатьма державами-членами ЄС і може піти на користь нашій оборонній промисловості. Але вона повинна бути здатною постачати зброю європейській армії вчасно", - сказав єврокомісар.

Нагадаємо, на початку квітня американські ЗМІ повідомили, що Москва випереджає союзників України у гонці за боєприпасами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Росія виснажена? Що приховують нові ультиматуми Путіна та чому вони неприйнятні для України
Росія виснажена? Що приховують нові ультиматуми Путіна та чому вони неприйнятні для України
DAILY
Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку