ЄС хоче протягом 2025 року зрівнятися з Росією в кількості боєприпасів, - єврокомісар

Про це розповів комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Tribune .

Бретон зазначив, що до кінця поточного року в ЄС планують вийти на рівень 1,7 млн снарядів на рік, а у 2025 році зрівнятися з виробничими потужностями Росії, тобто виготовляти 2,5 млн снарядів на рік.

"Ми прискорили виробництво боєприпасів. У березні 2023 року ми виробляли в Європі 500 тисяч снарядів на рік і вже були кращими у цьому за американців, які виробляли лише 300 тисяч. Але з того часу ми подвоїли цю потужність", - сказав комісар Євросоюзу.

Бретон також повідомив, що на тлі напруженості у відносинах з РФ потрібно збільшити оборонні закупівлі. Він заявив, що Європа повинна продовжувати переозброюватися в найближчі роки.

"Ця потреба поділяється багатьма державами-членами ЄС і може піти на користь нашій оборонній промисловості. Але вона повинна бути здатною постачати зброю європейській армії вчасно", - сказав єврокомісар.