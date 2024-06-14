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ЕС хочет в течение 2025 года сравняться с Россией в количестве боеприпасов, - еврокомиссар

Пятница 14 июня 2024 23:39
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ЕС хочет в течение 2025 года сравняться с Россией в количестве боеприпасов, - еврокомиссар Фото: ЕС хочет сравниться с Россией в количестве боеприпасов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Евросоюз ускорил производство снарядов, а в течение следующего года сравняться с производственными мощностями России.

Об этом рассказал комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Tribune.

Бретон отметил, что до конца текущего года в ЕС планируют выйти на уровень 1,7 млн снарядов в год, а в 2025 году сравняться с производственными мощностями России, то есть изготавливать 2,5 млн снарядов в год.

"Мы ускорили производство боеприпасов. В марте 2023 года мы производили в Европе 500 тысяч снарядов в год и уже были лучше американцев, которые производили только 300 тысяч. Но с тех пор мы удвоили эту мощность", - сказал комиссар Евросоюза.

Бретон также сообщил, что на фоне напряженности в отношениях с РФ нужно увеличить оборонные закупки. Он заявил, что Европа должна продолжать перевооружаться в ближайшие годы.

"Эта потребность разделяется многими государствами-членами ЕС и может пойти на пользу нашей оборонной промышленности. Но она должна быть способной поставлять оружие европейской армии вовремя", - сказал еврокомиссар.

Напомним, в начале апреля американские СМИ сообщили, что Москва опережает союзников Украины в гонке за боеприпасами.

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