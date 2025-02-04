ЄС протягом наступних тижнів зосередиться на поставках Україні, - Урсула фон дер Ляєн

Як відзначила фон дер Ляєн, війна в Україні залишається центральною, а також найбільшою за наслідками кризою для майбутньої Європи. Вже незабаром повномасштабній війні виповниться чотири роки, а диктатор Володимир Путіна продовжує докладати зусиль, щоб змусити Україну капітулювати.

"І ми знаємо, що може трапитися після, тому що це відбувалося раніше. Він буде рухатися до наступних цілей, як він робив це після подій 2008 та 2014 років. Йдеться не лише про долю України, ставкою є доля Європи. Тож наш перший пріоритет - надати силу українському спротиву", - наголосила вона.

За словами президента Європейської комісії, від початку війни ЄС та його країни-члени надали Україні підтримку на суму 134 мільярди євро.

"Завдяки Українському фонду (в багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки - ред.) та кредиту G7 ми закрили бюджетну нестачу України на весь 2025 рік. Паралельно, ми маємо прискорити негайну доставку зброї та боєприпасів. Це буде в центрі нашої роботи протягом наступних тижнів", - зазначали вона.