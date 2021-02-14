ЕС просит Венгрию не прекращать вещание оппозиционной радиостанции

Глава отдела коммуникационных сетей Европейской комиссии Роберто Виола попросил власти Венгрии принять срочные меры в ожидании продолжающихся судебных разбирательств.

"Я прошу вас обеспечить, чтобы текущее использование этого спектра могло продолжаться в промежуточный период до тех пор, пока окончательные решения об отклонении запроса на продление и о любом новом назначении не станут юридически обязательными", - говорится в сообщении.

Представитель посольства Венгрии в ЕС подтвердила получение письма и заявила, что на него ответят венгерские власти.

Органы СМИ Венгрии отказались продлить лицензию Klubradio из-за того, что, по его словам, канал допустил ряд нарушений нормативных требований. Klubradio проиграл апелляцию против отзыва лицензии.