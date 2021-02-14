ЄС просить Угорщину не припиняти мовлення опозиційної радіостанції

Голова відділу комунікаційних мереж Європейської комісії Роберто Віола попросив владу Угорщини прийняти термінові заходи в очікуванні триваючих судових розглядів.

"Я прошу вас забезпечити, щоб поточне використання цього спектру могло тривати в проміжний період до тих пір, поки остаточні рішення про відхилення запиту на продовження і про будь-якому новому призначенні не стануть юридично обов'язковими", - йдеться в повідомленні.

Представник посольства Угорщини в ЄС підтвердила отримання листа і заявила, що на нього дадуть відповідь угорські влади.

Органи ЗМІ Угорщини відмовилися продовжити ліцензію Klubradio з-за того, що, за його словами, канал допустив ряд порушень нормативних вимог. Klubradio програв апеляцію проти відкликання ліцензії.