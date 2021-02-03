ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ЕС не очень доволен санкциями против телеканалов в Украине, - журналист

Брюссель, Среда 03 февраля 2021 16:43
ЕС не очень доволен санкциями против телеканалов в Украине, - журналист
Фото: Тарас Козак (newsone.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк рассказал, что Европейский союз на самом деле не очень доволен санкциями Украины против Тараса Козака и его телеканалов. В ЕС говорят о свободе СМИ.

Об этом журналист написал на странице в Twitter.

По его словам, в ЕС считают, что Украина должна защищать свою национальную безопасность не путем ограничения свободы СМИ.

"Хотя усилия Украины защитить свою территориальную целостность и национальную безопасность, а также защититься от манипуляций информацией являются законными ... это не должно происходить за счет свободы СМИ, а должно осуществляться с полным уважением основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами", - цитирует журналист позицию ЕС.

Напомним, вчера вечером президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против соратника нардепа Виктора Медведчука и трех телеканалов.

Как писало РБК-Украина, украинский посол в ЕС Николай Точицкий заявил, что Евросоюз поддерживает решение Украины по санкциям против Казака и телеканалов.

Добавим, введение санкций против телеканалов Казака поддержали в Соединенных Штатах Америки.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Виктор МедведчукЕвросоюзтелеканалыСанкции

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь