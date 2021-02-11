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ЕС просит разработчиков вакцин изучить их влияние на новые мутации COVID

Автор: Юлия Струк

Разработчиков вакцин, разрешенных к применению в Европейском союзе, просят изучить, насколько их разработки эффективны в отношении новых штаммов коронавируса. Такую просьбу озвучило Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Агентство попросило всех разработчиков вакцин изучить, защищает ли их вакцина от новых вариаций вируса, например тех, которые были обнаружены в Великобритании, Южной Африке и Бразилии, и предоставить соответствующие данные", - указано в сообщении ЕМА.

Ведомство собирает аналитические данные для того, чтобы определить, нужно ли дорабатывать вакцины после новых мутаций вируса. В организации рассчитывают, что комплексное исследование покажет, какой стратегии следует придерживаться в случае с COVID-вакцинами.

На данный момент агентство одобрило в Евросоюзе использование трех вакцин: разработанной компаниями Pfizer и BioNTech вакцины Comirnaty, а также вакцины компаний Moderna и AstraZeneca.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявила, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса, был выявлен на минувшей неделе еще в шести странах. Их общее число достигло 86.

Как писало РБК-Украина, недавно британские врачи заявили, что коронавирус может мутировать от лечения антителами.

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Новости Украины ЕвросоюзВакцинаКоронавирус
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