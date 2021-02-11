ЕС просит разработчиков вакцин изучить их влияние на новые мутации COVID

Разработчиков вакцин, разрешенных к применению в Европейском союзе, просят изучить, насколько их разработки эффективны в отношении новых штаммов коронавируса. Такую просьбу озвучило Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).

"Агентство попросило всех разработчиков вакцин изучить, защищает ли их вакцина от новых вариаций вируса, например тех, которые были обнаружены в Великобритании, Южной Африке и Бразилии, и предоставить соответствующие данные", - указано в сообщении ЕМА.

Ведомство собирает аналитические данные для того, чтобы определить, нужно ли дорабатывать вакцины после новых мутаций вируса. В организации рассчитывают, что комплексное исследование покажет, какой стратегии следует придерживаться в случае с COVID-вакцинами.

На данный момент агентство одобрило в Евросоюзе использование трех вакцин: разработанной компаниями Pfizer и BioNTech вакцины Comirnaty, а также вакцины компаний Moderna и AstraZeneca.