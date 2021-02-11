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ЄС просить розробників вакцин вивчити їх вплив на нові мутації COVID

Автор: Юлія Струк

Розробників вакцин, дозволених до застосування у Європейському союзі, просять вивчити, наскільки їх розробки ефективні щодо нових штамів коронавірусу. Таке прохання озвучило Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА).

Про це повідомляє прес-служба відомства.

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"Агентство попросило всіх розробників вакцин вивчити, чи захищає їх вакцина від нових варіацій вірусу, наприклад тих, які були виявлені у Великобританії, Південній Африці та Бразилії, і надати відповідні дані", - зазначено в повідомленні ЕМА.

Відомство збирає аналітичні дані для того, щоб визначити, чи потрібно допрацьовувати вакцини після нових мутацій вірусу. В організації розраховують, що комплексне дослідження покаже, якої стратегії слід дотримуватися у випадку з COVID-вакцинами.

На цей час агентство схвалило в Євросоюзі використання трьох вакцин: розробленої компаніями Pfizer і BioNTech вакцини Comirnaty, а також вакцини компаній Moderna й AstraZeneca.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що виявлений в Великобританії штам коронавірусу, був виявлений на минулому тижні ще в шести країнах. Їх загальна кількість досягла 86.

Як писало РБК-Україна, недавно британські лікарі заявили, що коронавірус може мутувати від лікування антитілами.

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