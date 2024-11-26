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ЕС предлагает ввести санкции против фирм из Китая, помогающих России в войне, - Bloomberg

Вторник 26 ноября 2024 09:04
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ЕС предлагает ввести санкции против фирм из Китая, помогающих России в войне, - Bloomberg Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский Союз готовит новый санкционный пакет, направленный против китайских и российских компаний, связанных с разработкой и поставкой ударных беспилотников, использовавшихся в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации издания, меры включают заморозку активов и запрет на поездки более 50 физических и около 30 юридических лиц.

Среди них - китайская компания, нарушившая торговые ограничения ЕС, фирма из Гонконга, поставлявшая России запрещенные микроэлектронные компоненты, и северокорейские чиновники, поддерживающие военные действия Москвы.

Европейская комиссия также предложила ограничить доступ к портам и услугам для 45 российских нефтяных танкеров, чтобы усилить давление на доходы Москвы. В списке фигурируют и компании, поставляющие ключевые компоненты для ударных дронов.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки", обсуждающие в Италии меры против стран, поддерживающих Россию, выразили готовность поддержать инициативу ЕС. Однако новый санкционный пакет должен получить одобрение всех 27 стран-членов Союза.

Китай, стремящийся сохранить нейтралитет и поддерживать экономические связи, неоднократно заявлял о непричастности к вооруженной поддержке сторон конфликта. Однако западные эксперты опасаются, что Пекин может приблизиться к оказанию военной помощи России.

Ранее США и Великобритания ввели санкции против некоторых китайских фирм, связанных с поставками запрещенных технологий для российской армии. Новый санкционный пакет ЕС станет 15-м с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Санкции против России

Европейский Союз готовит 15-й пакет санкций против России в ответ на ее военные действия в Украине. Новый пакет ограничений направлен на дальнейшую изоляцию промышленности Кремля от импорта и предотвращение обхода ранее введенных мер.

В октябре Совет ЕС принял решение продлевать новый режим санкций против РФ каждые 12 месяцев.

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