У ЄС прокоментували, як переконують Китай не продавати Росії товари подвійного призначення

У Євросоюзі намагаються протистояти постачанням подвійного призначення до РФ з Китаю. Однак китайська влада не хоче застосовувати санкції ЄС та заявляє, що не постачає продукцію військового призначення до країни-агресора попри виявлені випадки.

Про це заявив спецпредставник ЄС по санкціях Девід О'Салліван в інтерв'ю РБК-Україна.

"У будь-якому разі Китай займає величезне місце у світовій торгівлі. Вони виробляють багато цих товарів, частина з яких від китайських виробників, частина виробляється у Китаї дочірніми підприємствами західних компаній", - сказав спецпредставник ЄС по санкціях.

О'Салліван пояснив, що у ЄС вже внесли до списків деякі компанії в Китаї, які брали участь у цьому обході, що було доведено. Стосовно цього було поставлене питання перед китайською владою на найвищому рівні головою Єврокомісії фон дер Ляйєн, головою Європейської ради Мішелем, коли вони провели саміт із главою Китаю Сі Цзіньпіном у грудні минулого року.

"І наші держави-члени також порушували це питання на рівні глав держав, президент Макрон, канцлер Шольц. Тому ми активно працюємо з Китаєм", - зауважив спецпредставник ЄС по санкціях.

Водночас він нагадав про позицію Китаю, зауваживши, що влада країни не хоче застосовувати санкції ЄС та, формально кажучи, заявляє, що їх компанії не постачають продукцію військового призначення.

"Але ці товари, на жаль, як ми знаємо, не виглядають як товари військового призначення, а насправді мають військове застосування. І цю розмову ми продовжимо вести з Китаєм, щоб спонукати їх зрозуміти небезпеку цієї торгівлі", - наголосив О'Салліван.