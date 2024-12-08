У ЄС прокоментували крах режиму Асада в Сирії

У неділю, 8 грудня, у Сирії остаточно впав режим диктатора Башара аль-Асада. Це є позитивною та довгоочікуваною подією.

Про це заявила Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її посаду в соцмережі Х.