В ЕС прокомментировали крах режима Асада в Сирии

В воскресенье, 8 декабря, в Сирии окончательно пал режим диктатора Башара аль-Асада. Это является позитивным и долгожданным событием.

Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в соцсети Х.