В ЕС прокомментировали крах режима Асада в Сирии
В воскресенье, 8 декабря, в Сирии окончательно пал режим диктатора Башара аль-Асада. Это является позитивным и долгожданным событием.
Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в соцсети Х.
"Конец диктатуры Асада - позитивное и долгожданное событие. Оно также показывает слабость сторонников Асада, России и Ирана. Наш приоритет - обеспечение безопасности в регионе. Я буду работать со всеми конструктивными партнерами, в Сирии и в регионе", - написала она.
В комментарии к своему же посту Кая Каллас добавила, что находится в тесном контакте с министрами региона. Также он отметила, что процесс восстановления Сирии будет долгим и сложным, поэтому все стороны должны быть готовы к конструктивному взаимодействию.
Напомним, что сегодня утром повстанческие силы вошли в столицу Сирии город Дамаск. Параллельно СМИ сообщали, что Башар Асад вылетел из страны на самолете в неизвестном направлении. Где он сейчас, неизвестно, но есть предположения, что он мог погибнуть в авиакатастрофе.
Помимо этого, на фоне входа повстанцев в Дамаск, премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил о готовности к процессу передачи власти. Он заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, избранным народом.
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