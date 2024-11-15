ЄС профінансує закупівлю чотирма країнами польських ЗРК малої дальності

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Європейська комісія вперше в історії схвалила фінансування спільної закупівлі зброї держав-членів ЄС, зокрема ракет та боєприпасів. Частина з них піде на допомогу Україні.

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