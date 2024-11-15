ЕС профинансирует закупку четырьмя странами польских ЗРК малой дальности

Напомним, ранее мы сообщали, что Европейская комиссия впервые в истории одобрила финансирование совместной закупки оружия государств-членов ЕС, в частности ракет и боеприпасов. Часть из них пойдет на помощь Украине.

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