RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

ЕС профинансирует закупку четырьмя странами польских ЗРК малой дальности

Фото: ЕС профинансирует закупку четырьмя странами польских ЗРК малой дальности (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз профинансирует совместную закупку Литвой, Польшей, Эстонией и Норвегией мобильных ЗРК малой дальности Piorun.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

"Литва вместе с Польшей, Эстонией и Норвегией заключила важное соглашение о намерениях", - говорится в сообщении.

В литовском Минобороны уточнили, что речь идет о закупках мобильных ЗРК малой дальности Piorun, произведенных предприятием Mesko, входящим в состав государственного оборонного концерна Польши PGZ.

"Запланированная совместная закупка зенитных ракетных комплексов будет финансироваться с использованием финансового инструмента ЕС, который призван укрепить европейскую оборонную промышленность с помощью совместных закупок стран ЕС (EDIRPA). Совместные закупки вооружений очень важны, поскольку, помимо прочего, способствуют интеграции стран ЕС и унификации экономить бюджетные средства и укреплять обороноспособность", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали, что Европейская комиссия впервые в истории одобрила финансирование совместной закупки оружия государств-членов ЕС, в частности ракет и боеприпасов. Часть из них пойдет на помощь Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзЛитваПольшаНорвегияЭстонияЗРК