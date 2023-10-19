ЄС продовжив тимчасовий захист для біженців з України

Повідомляється, що таке рішення ухвалили міністри внутрішніх справ країн-членів ЄС на зустрічі в Брюсселі.

Законодавство гарантує їм такі ж права, як і громадянам ЄС, на працю, освіту, соціальне забезпечення, охорону здоров'я та житло.

Зазначається, що всі країни одностайно підтримали це рішення. Окрему заяву зробили Польща та Чехія.

Зокрема, Польща заявила, що Україна та її громадяни заслуговують на європейську солідарність. Вона не виступає проти продовження тимчасового захисту, але як країна, яка найбільше постраждала від напливу біженців з України, закликала Єврокомісію забезпечити адекватне фінансування.

"Існуюча підтримка з бюджету ЄС не відповідає масштабу потреб" - йдеться у витязі із заяви.

Що таке тимчасовий захист

Механізм було активовано 4 березня 2022 року. Так, він надає негайний і колективний захист біженцям, які наразі не мають можливості повернутись додому. Його мета полягає в зменшенні тиску на національну систему притулку. Механізм дозволяє біженцям користуватись гармонізованими правами по всьому ЄС. Зокрема права включають:

проживання;

доступ до ринку праці та житла;

медичну допомогу;

соціальну допомогу;

доступ до освіти для дітей.

Зазначимо, що нещодавно Латвія схвалила виділення додаткових 10,3 млн євро для підтримки українських біженців.

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