Латвія виділила для українських біженців ще понад 10 млн євро

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Зазначається, що ці кошти необхідні для компенсації витрат місцевих самоврядувань у період з липня по листопад на підтримку громадян України, у тому числі розміщення та харчування, соціальної допомоги, забезпечення освіти, діяльності єдиних координаційних пунктів державної та муніципальної підтримки.

З урахуванням того, що сформувався залишок коштів від фінансування, раніше виділеного для підтримки біженців, а також з урахуванням запитів самоврядувань, додатково потрібні понад 10 млн євро.

Загальна сума виділеного Камбіном Латвії цього року фінансування на підтримку українських біженців становить майже 32,2 млн євро.

Допомога Україні від Латвії

Латвія є одним з найактивніших союзників України з початку російського повномасштабного вторгнення. Вона надає нашій країні військову і політичну допомогу.

Зокрема, парламент країни закликав НАТО запросити Україну стати частиною Альянсу.

Також Латвія домовилася з Канадою про спільну програму навчання українських захисників. А 25 серпня стало відомо про передачу Україні чергового гелікоптера Мі-17.