ua en ru
Чт, 19 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС продовжив тимчасовий захист для біженців з України

Четвер 19 жовтня 2023 17:21
UA EN RU
ЄС продовжив тимчасовий захист для біженців з України Ілюстративне фото: ЄС продовжив тимчасовий захист для біженців з України (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Країни ЄС остаточно схвалили продовження тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.

Повідомляється, що таке рішення ухвалили міністри внутрішніх справ країн-членів ЄС на зустрічі в Брюсселі.

Законодавство гарантує їм такі ж права, як і громадянам ЄС, на працю, освіту, соціальне забезпечення, охорону здоров'я та житло.

Зазначається, що всі країни одностайно підтримали це рішення. Окрему заяву зробили Польща та Чехія.

Зокрема, Польща заявила, що Україна та її громадяни заслуговують на європейську солідарність. Вона не виступає проти продовження тимчасового захисту, але як країна, яка найбільше постраждала від напливу біженців з України, закликала Єврокомісію забезпечити адекватне фінансування.

"Існуюча підтримка з бюджету ЄС не відповідає масштабу потреб" - йдеться у витязі із заяви.

Що таке тимчасовий захист

Механізм було активовано 4 березня 2022 року. Так, він надає негайний і колективний захист біженцям, які наразі не мають можливості повернутись додому. Його мета полягає в зменшенні тиску на національну систему притулку. Механізм дозволяє біженцям користуватись гармонізованими правами по всьому ЄС. Зокрема права включають:

  • проживання;
  • доступ до ринку праці та житла;
  • медичну допомогу;
  • соціальну допомогу;
  • доступ до освіти для дітей.

Зазначимо, що нещодавно Латвія схвалила виділення додаткових 10,3 млн євро для підтримки українських біженців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз
NEWS
З’явилися супутникові знімки аеропорту у Луганську після удару ATACMS
З’явилися супутникові знімки аеропорту у Луганську після удару ATACMS
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ