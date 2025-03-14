ЕС продлил санкции против российских олигархов, сломив сопротивление двух стран, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам осведомленных источников, сделка, которая продлит санкции на шесть месяцев, была достигнута после того, как три имени были исключены из списка по просьбе Будапешта.

Люксембург усилил давление в последнюю минуту с целью исключения из списка магната Михаила Фридмана, но он останется под санкциями, сообщили источники на условиях анонимности.

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС одобрил санкции в отношении почти 2400 физических и юридических лиц в связи с продолжающейся агрессией России против Украины.

The EU increases pressure on Russia.



We extend our sanctions on nearly 2400 individuals & entities over Russia’s ongoing aggression against Ukraine, including:



- Travel bans

- Asset freezes

- Ban on funding/resources



Our determination to support Ukraine is decisive. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 14, 2025

Подобные продления сроков, связанные с вторжением России в Украину, были в основном обычным делом на протяжении нескольких лет, но Венгрия начала блокировать их после победы президента США Дональда Трампа в ноябре.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пророссийский политик, который также является близким союзником Трампа, создал проблему из-за расширения режима санкций против России в начале этого года, прежде чем отступить в последнюю минуту. На этот раз Венгрия изначально настаивала на исключении восьми имен.

Венгрия, в частности, требовала исключить из списка Фридмана.

Фридман - один из самых известных бизнесменов России, заработавший миллиарды в банковском деле, нефти и розничной торговле. Он и его деловой партнер Петр Авен одержали неожиданные победы в апреле прошлого года в суде общей юрисдикции ЕС, который постановил, что ЕС ошибочно включил их в список в 2022 году. Суд заявил, что не представил достаточных доказательств их тесных связей с Путиным. Победа олигархов стала самым серьезным ударом по режиму санкций ЕС против России с момента вторжения.

Но они остаются под вторым решением ЕС о санкциях в 2023 году из-за их бизнеса на России. Латвия подала апелляцию на первое решение в пользу олигархов, в то время как Фридман и Авен оспаривают второе решение.