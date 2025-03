ЕС продлил санкции против российских олигархов, сломив сопротивление двух стран, - Bloomberg

По словам осведомленных источников, сделка, которая продлит санкции на шесть месяцев, была достигнута после того, как три имени были исключены из списка по просьбе Будапешта.

Люксембург усилил давление в последнюю минуту с целью исключения из списка магната Михаила Фридмана, но он останется под санкциями, сообщили источники на условиях анонимности.

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС одобрил санкции в отношении почти 2400 физических и юридических лиц в связи с продолжающейся агрессией России против Украины.

The EU increases pressure on Russia.



We extend our sanctions on nearly 2400 individuals & entities over Russia’s ongoing aggression against Ukraine, including:



- Travel bans

- Asset freezes

- Ban on funding/resources



Our determination to support Ukraine is decisive.