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ЄС продовжив санкції проти Росії за окупацію Криму

Фото: Санкції ЄС проти Росії за окупацію Криму продовжено на рік (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції, введені ЄС у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією, до 23 червня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Згідно з повідомленням, чинні обмежувальні заходи були вперше введені в червні 2014 року і включають заборону на імпорт продукції, що походить з незаконно анексованого Криму або Севастополя, в ЄС, а також інфраструктурних або фінансових інвестицій та туристичних послуг з незаконно анексованого Криму або Севастополя.

Крім того, під обмеження ЄС також підпадає експорт певних товарів та технологій кримським компаніям або для використання у незаконно анексованому Криму у транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

"ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

У ЄС заявили, що з 2022 року Росія продовжує порушувати суверенітет та територіальну цілісність України своєю неспровокованою та невиправданою агресивною війною проти України.

"ЄС залишається непохитним у своїй прихильності до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємного права на самооборону від російської агресії, а також відданий повній реалізації своєї політики невизнання", - додали ЄС.

 

 

 

Нагадаємо, ЄС почав запроваджувати санкції проти Росії після окупації Москвою Криму у 2014 році. З початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році ЄС запровадив 13 пакетів санкцій. Зараз готується 14-й пакет, проте країни Євросоюзу поки що не можуть узгодити всі деталі.

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