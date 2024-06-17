ЄС продовжив санкції проти Росії за окупацію Криму

Згідно з повідомленням, чинні обмежувальні заходи були вперше введені в червні 2014 року і включають заборону на імпорт продукції, що походить з незаконно анексованого Криму або Севастополя, в ЄС, а також інфраструктурних або фінансових інвестицій та туристичних послуг з незаконно анексованого Криму або Севастополя.

Крім того, під обмеження ЄС також підпадає експорт певних товарів та технологій кримським компаніям або для використання у незаконно анексованому Криму у транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

"ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

У ЄС заявили, що з 2022 року Росія продовжує порушувати суверенітет та територіальну цілісність України своєю неспровокованою та невиправданою агресивною війною проти України.

"ЄС залишається непохитним у своїй прихильності до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємного права на самооборону від російської агресії, а також відданий повній реалізації своєї політики невизнання", - додали ЄС.