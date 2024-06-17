ЕС продлил санкции против России за оккупацию Крыма

Согласно сообщению, действующие в настоящее время ограничительные меры были впервые введены в июне 2014 года и включают запреты на импорт продукции, происходящей из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, в ЕС, а также инфраструктурных или финансовых инвестиций и туристических услуг из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя.

Кроме того, под ограничения ЕС также подпадает экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в незаконно аннексированном Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

"ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией как нарушение международного права", - говорится в сообщении.

В ЕС заявили, что с 2022 года Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины своей неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной против Украины.

"ЕС остается непоколебимым в своей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и ее неотъемлемого права на самооборону от российской агрессии, а также привержен полной реализации своей политики непризнания", - добавили ЕС.