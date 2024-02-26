ЄС продовжив санкції проти Білорусі за її участь у війні проти України ще на рік

У Європейському союзі сьогодні, 26 лютого, ухвалили рішення про продовження дії санкцій щодо Білорусі через її роль у війні проти України. Обмеження діятимуть до кінця лютого 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду ЄС .

Рішення ухвалили на основі щорічного перегляду обмежувальних заходів, а також з урахуванням репресій, що тривають, і різкого погіршення ситуації з правами людини в Білорусі, а також триваючої участі країни в незаконній військовій агресії Росії проти України.

Які санкції вже введено проти Білорусі

Із серпня 2020 року ЄС запровадив кілька послідовних раундів індивідуальних і секторальних санкцій проти осіб, відповідальних за внутрішні репресії та порушення прав людини в Білорусі, а також у контексті участі Білорусі у війні Росії проти України.

"Цими заходами ЄС сигналізує відповідальним політичним та економічним гравцям, що їхні дії та підтримка режиму і Росії обходяться дорого", - йдеться в повідомленні.

Окремі обмежувальні заходи включають заморожування активів і заборону на надання коштів. Фізичним особам додатково поширюється заборона на виїзд. Наразі у списку є 233 фізичні особи, включно з диктатором Олександром Лукашенком, і 37 юридичних осіб.

Білорусь також залишається об'єктом цільових економічних санкцій, включно з обмеженнями у фінансовому секторі, торгівлі, товарах подвійного призначення, технологіях і телекомунікаціях, енергетиці, транспорті.

Які висновки зробили в ЄС

У своїх висновках від 19 лютого 2024 року Рада ЄС підтвердила обґрунтованість своїх висновків і знову заявила про свою непохитну підтримку прагнення білоруського народу до вільної, демократичної, суверенної і незалежної Білорусі як частини мирної і процвітаючої Європи.

Також Рада Євросоюзу висловила глибоке занепокоєння погіршенням ситуації з правами людини в країні та рішуче засудила триваюче переслідування білоруського суспільства, триваючу підтримку білоруським режимом агресивної війни Росії проти України, закликавши Білорусь утримуватися від таких дій і дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань.

Рада ЄС підтвердила своє зобов'язання притягнути до відповідальності винних у порушеннях і зловживаннях прав людини. Відповідно до поетапного підходу, ЄС готовий вжити подальших обмежувальних і цілеспрямованих заходів, доки білоруська влада продовжуватиме ці дії.

Санкції проти Білорусі

Днями ЄС ухвалив новий пакет санкцій проти Росії. До його списку потрапили кілька громадян Білорусі.

Також Суд Євросоюзу в Люксембурзі нещодавно відхилив позов ВАТ "Гродно Азот" і його філії "Хімволокно" з вимогою скасувати санкції ЄС.

А парламент Латвії проголосував за заборону імпорту сільськогосподарських продуктів з Росії та Білорусі.