ЄС продовжив на рік санкції за розповсюдження і застосування хімічної зброї
Рада Європейського Союзу продовжила застосування індивідуальних обмежувальних заходів проти розповсюдження та застосування хімічної зброї до 16 жовтня 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.
Як повідомляється, обмежувальні заходи стосуються загалом 25 фізичних та 6 юридичних осіб.
Зазначені особи підлягають замороженню активів, а надання їм або на їхню користь коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, заборонено. Крім того, фізичним особам, включеним до переліку, заборонено в'їзд до ЄС.
Режим санкцій має на меті сприяти зусиллям ЄС з протидії розповсюдженню та використанню хімічної зброї, а також підтримати виконання Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.
Санкції за розповсюдження і застосування хімічної зброї
Нагадаємо, 22 березня 2018 року Європейська Рада підтвердила, що застосування хімічної зброї, включаючи використання будь-яких токсичних хімічних речовин як зброї за будь-яких обставин, є абсолютно неприйнятним, має систематично і жорстко засуджуватися і становить загрозу безпеці для всіх нас.
15 жовтня того ж року Рада ЄС ухвалила правові рамки для обмежувальних заходів проти розповсюдження і застосування хімічної зброї. Наразі ці рамки діють до 16 жовтня 2026 року.
20 травня 2025 року Рада ЄС додатково запровадила санкції щодо трьох російських організацій, причетних до розробки та застосування хімічної зброї російськими військами в Україні.