ЄС продовжив на рік санкції за розповсюдження і застосування хімічної зброї

Рада Європейського Союзу продовжила застосування індивідуальних обмежувальних заходів проти розповсюдження та застосування хімічної зброї до 16 жовтня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Як повідомляється, обмежувальні заходи стосуються загалом 25 фізичних та 6 юридичних осіб. Зазначені особи підлягають замороженню активів, а надання їм або на їхню користь коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, заборонено. Крім того, фізичним особам, включеним до переліку, заборонено в'їзд до ЄС. Режим санкцій має на меті сприяти зусиллям ЄС з протидії розповсюдженню та використанню хімічної зброї, а також підтримати виконання Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.