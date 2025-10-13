ua en ru
Пн, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

ЄС продовжив на рік санкції за розповсюдження і застосування хімічної зброї

Понеділок 13 жовтня 2025 17:53
UA EN RU
ЄС продовжив на рік санкції за розповсюдження і застосування хімічної зброї Фото: ЄС продовжив санкції за розповсюдження і застосування хімічної зброї (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Рада Європейського Союзу продовжила застосування індивідуальних обмежувальних заходів проти розповсюдження та застосування хімічної зброї до 16 жовтня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Як повідомляється, обмежувальні заходи стосуються загалом 25 фізичних та 6 юридичних осіб.

Зазначені особи підлягають замороженню активів, а надання їм або на їхню користь коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, заборонено. Крім того, фізичним особам, включеним до переліку, заборонено в'їзд до ЄС.

Режим санкцій має на меті сприяти зусиллям ЄС з протидії розповсюдженню та використанню хімічної зброї, а також підтримати виконання Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

Санкції за розповсюдження і застосування хімічної зброї

Нагадаємо, 22 березня 2018 року Європейська Рада підтвердила, що застосування хімічної зброї, включаючи використання будь-яких токсичних хімічних речовин як зброї за будь-яких обставин, є абсолютно неприйнятним, має систематично і жорстко засуджуватися і становить загрозу безпеці для всіх нас.

15 жовтня того ж року Рада ЄС ухвалила правові рамки для обмежувальних заходів проти розповсюдження і застосування хімічної зброї. Наразі ці рамки діють до 16 жовтня 2026 року.

20 травня 2025 року Рада ЄС додатково запровадила санкції щодо трьох російських організацій, причетних до розробки та застосування хімічної зброї російськими військами в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Санкції проти Росії Хімічна зброя
Новини
"Ми розберемося": Трамп натякнув, що після Гази планує вирішити війну в Україні
"Ми розберемося": Трамп натякнув, що після Гази планує вирішити війну в Україні
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить