ЕС продлил на год санкции за распространение и применение химического оружия

Понедельник 13 октября 2025 17:53
ЕС продлил на год санкции за распространение и применение химического оружия Фото: ЕС продлил санкции за распространение и применение химического оружия (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Совет Европейского Союза продлил применение индивидуальных ограничительных мер против распространения и применения химического оружия до 16 октября 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Как сообщается, ограничительные меры касаются в целом 25 физических и 6 юридических лиц.

Указанные лица подлежат замораживанию активов, а предоставление им или в их пользу средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, запрещено. Кроме того, физическим лицам, включенным в перечень, запрещен въезд в ЕС.

Режим санкций имеет целью способствовать усилиям ЕС по противодействию распространению и использованию химического оружия, а также поддержать выполнение Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Санкции за распространение и применение химического оружия

Напомним, 22 марта 2018 года Европейский Совет подтвердил, что применение химического оружия, включая использование любых токсичных химических веществ в качестве оружия при любых обстоятельствах, является абсолютно неприемлемым, должно систематически и жестко осуждаться и представляет угрозу безопасности для всех нас.

15 октября того же года Совет ЕС принял правовые рамки для ограничительных мер против распространения и применения химического оружия. Сейчас эти рамки действуют до 16 октября 2026 года.

20 мая 2025 года Совет ЕС дополнительно ввел санкции в отношении трех российских организаций, причастных к разработке и применению химического оружия российскими войсками в Украине.

Евросоюз Санкции против России Химическое оружие
