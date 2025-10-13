ЕС продлил на год санкции за распространение и применение химического оружия

Совет Европейского Союза продлил применение индивидуальных ограничительных мер против распространения и применения химического оружия до 16 октября 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Как сообщается, ограничительные меры касаются в целом 25 физических и 6 юридических лиц. Указанные лица подлежат замораживанию активов, а предоставление им или в их пользу средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, запрещено. Кроме того, физическим лицам, включенным в перечень, запрещен въезд в ЕС. Режим санкций имеет целью способствовать усилиям ЕС по противодействию распространению и использованию химического оружия, а также поддержать выполнение Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.