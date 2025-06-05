ЄС продовжив безмитний режим для сталі з України
Євросоюз продовжив безмитний режим для імпорту української сталі та заліза ще на три роки. Таким чином українські виробники й надалі зможуть експортувати продукцію до країн ЄС без квот, мит чи інших обмежень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Юлію Свириденко.
"Торговельний безвіз збережеться для української сталі та заліза. ЄС продовжив дію пільгового режиму для імпорту української сталі та заліза ще на три роки - після 6 червня 2025 року. Це означає, що наші виробники зможуть і надалі постачати продукцію до країн ЄС без квот, мит і інших обмежень", - повідомила Свириденко.
За її словами, дане рішення є дуже вчасним.
"За роки війни українська металургія - одна з галузей, які зазнали найбільших втрат. Частина заводів знищена. Інша - працює на межі. Але вони тримаються та потребують доступу до ринків, щоб зберегти робочі місця, дати валютну виручку країні й працювати для відбудови", - зазначила перша віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України.
Водночас Свириденко розповіла, що українська продукція потрібна європейському ринку.
За її словами, у 2024 році українські експортери поставили до ЄС продукції із заліза і сталі на загальну суму понад 1,8 млрд доларів (понад 3,4 млн тонн). А за перший квартал 2025 року - ще 422 млн доларів (майже 800 тис. тонн).
"Я вдячна нашим партнерам у Європейському Союзі за це рішення. Це підтримка країни, яка захищає європейські цінності ціною людських жертв й втрат для економіки", - підсумувала перша віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України.
"Торгівельний безвіз"
Нагадаємо, що ЄС запровадив автономні заходи для торгівлі з Україною ще 4 червня 2022 року. Це було зроблено, щоб підтримати українських виробників та економіку в умовах, коли країна змушена оборонятися на тлі російської агресії.
У січні цього року прем'єр Денис Шмигаль розповів про роботу України над укладенням "промислового безвізу" з Євросоюзом.
Однак минулого місяця західні ЗМІ писали, що ЄС готується протягом кількох тижнів запровадити набагато вищі мита на український імпорт.
Варто зауважити, що ще на початку року очікувалось, що торговельні заходи підтримки України будуть скромнішими, а обсяги імпорту в ЄС зменшаться.
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