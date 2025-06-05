ЄС продовжив безмитний режим для сталі з України

Євросоюз продовжив безмитний режим для імпорту української сталі та заліза ще на три роки. Таким чином українські виробники й надалі зможуть експортувати продукцію до країн ЄС без квот, мит чи інших обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Юлію Свириденко.

"Торговельний безвіз збережеться для української сталі та заліза. ЄС продовжив дію пільгового режиму для імпорту української сталі та заліза ще на три роки - після 6 червня 2025 року. Це означає, що наші виробники зможуть і надалі постачати продукцію до країн ЄС без квот, мит і інших обмежень", - повідомила Свириденко.

За її словами, дане рішення є дуже вчасним.

"За роки війни українська металургія - одна з галузей, які зазнали найбільших втрат. Частина заводів знищена. Інша - працює на межі. Але вони тримаються та потребують доступу до ринків, щоб зберегти робочі місця, дати валютну виручку країні й працювати для відбудови", - зазначила перша віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України.

Водночас Свириденко розповіла, що українська продукція потрібна європейському ринку.

За її словами, у 2024 році українські експортери поставили до ЄС продукції із заліза і сталі на загальну суму понад 1,8 млрд доларів (понад 3,4 млн тонн). А за перший квартал 2025 року - ще 422 млн доларів (майже 800 тис. тонн).

"Я вдячна нашим партнерам у Європейському Союзі за це рішення. Це підтримка країни, яка захищає європейські цінності ціною людських жертв й втрат для економіки", - підсумувала перша віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України.