ЄС має намір підняти тарифи на імпорт з України, - FT

ЄС готується протягом кількох тижнів запровадити набагато вищі мита на український імпорт. Це вдарить по економіці Києва у вирішальний момент у його боротьбі з російською агресією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними джерел видання, рішення про раптове припинення спеціальних торговельних угод, які давали змогу більшості українських товарів ввозитися в ЄС безмитно, було ухвалено після того, як Польща очолила рух із захисту фермерів блоку.

У ЄС є чинна угода про вільну торгівлю з Україною, ЄС пішов далі після вторгнення Москви 2022 року і тимчасово призупинив дію митних тарифів, що залишилися.

Ці угоди закінчуються 6 червня, і ЄС планує замінити їх "перехідними заходами", поки обидві сторони оновлюють свою спільну торговельну угоду.

Але дипломати заявили, що ця перехідна пропозиція, яку нещодавно надіслали державам-членам ЄС, різко скоротить безмитні квоти на сільськогосподарську продукцію - рятувальне коло для українських фермерів і бюджету.

Політичні мита

Встановлений 2022 року безмитний режим застосовувався до дешевої птиці, пшениці та цукру з України, більша частина яких проходила через країни ЄС дорогою до Африки та Азії. Але фермери і політики в Польщі, Франції та інших країнах незабаром звинуватили український експорт у зниженні внутрішніх цін.

Це питання домінувало в польській політиці, оскільки уряди, що змінювали один одного, вводили односторонні заборони на імпорт українського зерна, порушуючи правила ЄС. Перед президентськими виборами 18 травня Варшава попросила Єврокомісію відкласти вкрай непопулярні торговельні переговори з Києвом, щоб мінімізувати шанси націоналістичного опозиційного кандидата Кароля Навроцького, заявили дипломати.

Нова угода

Представник Єврокомісії підтвердив, що військові домовленості не буде відновлено, "тому що ми наразі працюємо над переглядом" угоди про вільну торгівлю між ЄС та Україною.

"Комісія також вивчає можливі перехідні заходи на випадок, якщо переговори не будуть завершені і не будуть застосовані до 6 червня", - додав представник.

"Це справді поганий сигнал для України", - сказав Бернд Ланге, голова торгового комітету Європейського парламенту. "На пошук рішення піде щонайменше до жовтня".

Його комітет у середу допитає посадовців Єврокомісії щодо того, чому обіцяні торговельні переговори зайшли в глухий кут, враховуючи, що крайній термін у червні був "відомий давно", сказав Ланге. "Ситуація дійсно неприйнятна".

Удар по економіці України

Уряд України оцінює, що повернення до довоєнних торговельних умов скоротить його доходи приблизно на 3,5 млрд євро на рік.

"Це величезний крок назад", - сказав Михайло Бно-Айріян, торговий представник Федерації роботодавців України. "Те, що ми бачимо зараз, - це відсутність розуміння".

Два дипломати ЄС повідомили FT, що перехідний захід Єврокомісії передбачає поділ річної безмитної квоти на 12 щомісячних, щоб скоротити імпорт, поки тривають переговори.

Найбільший вплив це матиме на кукурудзу, цукор, мед і птицю. Квота на кукурудзу скоротиться в річному обчисленні з 4,7 млн тонн до 650 тисяч тонн. Квота на птицю впаде з 57 тисяч тонн до 40 тисяч, на цукор - зі 109 тисяч до 40,7 тисяч.