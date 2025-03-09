ЄС продовжить відмову від російського газу, - голова Єврокомісії

ЄС продовжує план відмови від російського газу для досягнення енергетичної незалежності, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила на необхідності уникати можливих лазівок для обходу санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Європейський Союз залишається відданим плану повного припинення постачання російського газу, заявила в неділю президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Виступаючи в Брюсселі, вона підкреслила важливість поступового відмовлення від російського енергоресурсу, зазначивши, що це "абсолютно необхідно" для забезпечення енергетичної незалежності ЄС. "Ми досягли успіху, але ми завжди бачимо, звичайно, що є лазівки, з якими ми повинні бути обережними і працювати над ними", - додала фон дер Ляєн, вказавши на потребу в подальшій роботі для забезпечення ефективності санкцій проти Росії.