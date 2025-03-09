ЕС продолжит отказ от российского газа, - глава Еврокомиссии
ЕС продолжает план отказа от российского газа для достижения энергетической независимости, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула необходимость избегать возможных лазеек для обхода санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Европейский Союз остается приверженным плану полного прекращения поставок российского газа, заявила в воскресенье президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Выступая в Брюсселе, она подчеркнула важность постепенного отказа от российского энергоресурса, отметив, что это "абсолютно необходимо" для обеспечения энергетической независимости ЕС.
"Мы достигли успеха, но мы всегда видим, конечно, что есть лазейки, с которыми мы должны быть осторожными и работать над ними", - добавила фон дер Ляйен, указав на потребность в дальнейшей работе для обеспечения эффективности санкций против России.
Отказ от поставок газа РФ
Евросоюз разрабатывает план полного отказа от импорта российского газа, несмотря на беспокойство Венгрии и Словакии, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Она подчеркнула, что ЕС активно сотрудничает с государствами-членами для обеспечения энергетической безопасности, особенно с Венгрией и Словакией, которые больше всего пострадали от прекращения транзита российского газа через Украину. Евросоюз готов поддержать эти страны в их усилиях по диверсификации поставщиков.
Итконен также добавила, что вскоре будет представлена дорожная карта для полного отказа от российского газа.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.