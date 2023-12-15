ЄС продовжить надавати фінансову допомогу Україні, попри рішення Орбана, - прем'єр Ірландії

"Це не катастрофа в тому сенсі, що тепер ми можемо перевернути кредити Україні. Кошти продовжуватимуть надходити в Україну протягом наступних кількох місяців. І, сподіваюся, коли ми повернемося сюди в січні або лютому, ми зможемо узгодити пакет фінансової підтримки для України", - заявив він.

Допомога Україні від ЄС

Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро на найближчі п'ять років. Це рішення мають ухвалити всі країни. Втім, прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який пов'язаний із тісними зв'язками з Кремлем, наклав вето.

Раніше Угорщина погрожувала не погодитися з виділенням Україні 50 млрд євро. Вона також зажадала, щоб ЄС розморозив заморожені кошти у розмірі 30 млрд. євро, призначених для Будапешта. Єврокомісія частково виконала вимогу та розморозила 10 млрд євро. Для розморожування інших засобів в Угорщині потрібно виконати певні умови.

Крім того, лідери ЄС досягли "широкої згоди" щодо бюджету за багаторічною фінансовою програмою.

У МЗС України вже встигли привітати рішення ЄС щодо створення Українського фонду розміром 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

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