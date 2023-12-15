RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС продолжит давать финансовую помощь Украине, несмотря на решение Орбана, - премьер Ирландии

Фото: премьер-министр Ирландии Лео Варадкар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Финансирование Европейского союза продолжит поступать в Украину, несмотря на решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать одобрение пакета помощи в размере 50 млрд евро на следующие четыре года.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Это не катастрофа в том смысле, что теперь мы можем перевернуть кредиты Украине. Средства будут продолжать поступать в Украину в течение следующих нескольких месяцев. И, надеюсь, когда мы вернемся сюда в январе или феврале, мы сможем согласовать пакет финансовой поддержки для Украины", - заявил он. 

Помощь Украине от ЕС

Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро на ближайшие пять лет. Данное решение должны принять все страны. Впрочем, премьер Венгрии Виктор Орбан, связываемый тесными связями с Кремлем, наложил вето.

Ранее Венгрия угрожала не согласиться с выделением Украине 50 млрд евро. Она также потребовала, чтобы ЕС разморозил замороженные средства в размере 30 млрд евро, предназначенных для Будапешта. Еврокомиссия частично выполнила требование и разморозила 10 млрд евро. Для размораживания других средств в Венгрии необходимо выполнить определенные условия.

Кроме того, лидеры ЕС достигли "широкого согласия" по бюджету по многолетней финансовой программе.

В МИД Украины уже успели поприветствовать решение ЕС о создании Украинского фонда размером 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИрландияЕвросоюзПомощь УкраинеВойна России против Украины