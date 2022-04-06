ЕС продолжит предоставлять вооружение Украине, - Боррель

Европейский союз и в дальнейшем будет поставлять вооружение в Украину. Желает как можно быстрее завершить войну, но не любой ценой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

По словам Борреля, ЕС будет поддерживать Украину, несмотря на призывы отказаться от поставок вооружения.

"Высказывались мнения о том, что лучшим способом закончить конфликт в кратчайшие сроки стало бы прекращение поставок оружия Украине, но когда боевые действия завершатся, каков будет итог?",- спросил Боррель у депутатов Европарламента.

По словам верховного представителя ЕС, необходимо меньше аплодировать и больше вооружать Украину.

"Украинцы ожидают от нас новых поставок вооружений, и мы делаем это", - добавил Боррель.