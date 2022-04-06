ru ua
Ср, 06 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС продолжит предоставлять вооружение Украине, - Боррель

Новина українською →
Среда 06 апреля 2022 13:58
ЕС продолжит предоставлять вооружение Украине, - Боррель Фото: верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз и в дальнейшем будет поставлять вооружение в Украину. Желает как можно быстрее завершить войну, но не любой ценой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

По словам Борреля, ЕС будет поддерживать Украину, несмотря на призывы отказаться от поставок вооружения.

"Высказывались мнения о том, что лучшим способом закончить конфликт в кратчайшие сроки стало бы прекращение поставок оружия Украине, но когда боевые действия завершатся, каков будет итог?",- спросил Боррель у депутатов Европарламента.

По словам верховного представителя ЕС, необходимо меньше аплодировать и больше вооружать Украину.

"Украинцы ожидают от нас новых поставок вооружений, и мы делаем это", - добавил Боррель.

Война России против Украины длится сорок два дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Украина Российская Федерация
NEWS
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки