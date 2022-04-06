ЄС продовжить надавати озброєння Україні, - Боррель

Європейський союз й надалі постачатиме озброєння до України. Бажає якнайшвидше завершити війну, але не за будь-яку ціну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля.

За словами Борреля, ЄС підтримуватиме Україну, попри заклики відмовитись від поставок озброєння.

"Висловлювалися думки про те, що найкращим способом закінчити конфлікт у найкоротші терміни стало б припинення постачання зброї Україні, але коли бойові дії завершаться, який буде результат?", - запитав Боррель у депутатів Європарламенту.

За словами верховного представника ЄС, необхідно менше аплодувати й більше озброювати Україну.

"Українці очікують від нас нових постачань озброєнь, і ми робимо це", - додав Боррель.