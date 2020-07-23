ЕС продолжает крымские санкции против России, - еврокомиссар

Европейский союз продолжает санкции против Российской Федерации за незаконную аннексию Крыма. Евросоюз продолжает стоять на своей позиции относительно оккупации Крымского полуострова.

Об этом заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис на брифинге в Брюсселе в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина о позиции ЕС относительно проведения российского референдума в оккупированном Крыму.

"Мы поддерживаем Украину политически, финансово и через секторальную помощь. Также мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнул Домбровскис.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмигаль добавил, что во время встречи с еврокомиссаром обсуждался вопрос российской агрессии.

Напомним, в конце июня Европейский союз продлил санкции против России за агрессию в Украине; действие санкций продлили до 31 января 2021 года.

Кроме того, санкции против России за аннексию Крыма еще на год продлил Европейский союз; санкции будут действовать до июня 2021 года.