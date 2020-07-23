ЄС продовжує кримські санкції проти Росії, - єврокомісар

Європейський союз продовжує санкції проти Російської Федерації через незаконну анексію Криму. Євросоюз продовжує стояти на своїй позиції щодо окупації Кримського півострову.

Про це заявив єврокомісар Валдіс Домбровскіс на брифінгу у Брюсселі у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна щодо позиції ЄС відносно проведення російського референдуму в окупованому Криму.

"Ми підтримуємо Україну політично, фінансово та через секторальну допомогу. Також ми підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України", - наголосив Домбровскіс.

Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль додав, що під час зустрічі з єврокомісаром обговорювалося питання російської агресії.

Нагадаємо, наприкінці червня Європейський союз продовжив санкції проти Росії за агресію в Україні; дію санкцій продовжили до 31 січня 2021 року.

Крім того, санкції проти Росії через анексію Криму ще на рік продовжив Європейський союз; санкції будуть діяти до червня 2021 року.