UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ЕС продлит запрет на инвестиции в оккупированный Крым

Автор: Александр Белоус

Европейский союз продлит действие запрета на инвестиции в Крым еще на один год. Решение будет принято на уровне послов 9 июня 2021 года.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter.

"Послы ЕС 9 июня продлят срок действия запрета на инвестиции Крым из ЕС на один год", - написал он.

ЕС ввел санкции в 2014 году после оккупации Крыма российской армией. С тех пор срок их действия ежегодно продлеваются. Санкции включают запрет на инвестиции в Крыму, а также запрет на импорт продукции из Крыма в страны ЕС.

Напомним, в 2020 году Совет ЕС принял решение продлить санкции в отношении РФ до 23 июня 2021 года. Кроме того, шесть европейских стран поддержали решение Европейского союза о продлении санкций против России из-за аннексии Крыма. Речь идет о странах-кандидатах на вступление в Евросоюз Черногории и Албании, членов европейской зоны свободной торговли Норвегии и Исландии, а также об Украине и Грузии.

Крымский пакет санкций предусматривает запрет на импорт из Крыма и Севастополя товаров, инвестиции, туристические услуги, выдачу виз и поставку технологий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины СанкцииКрымЕвросоюз